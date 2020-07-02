Þimdi FIFA düþünsün: 33 yýllýk futbol oyunu Steam'e geldi

1988 yýlýnda Sensible Software ve Microprose tarafýndan geliþtirilip Ziggurat tarafýndan piyasaya sürülen bir MS-DOS oyunu olan MicroProse Soccer, oyunseverlerle ilk buluþmasýndan 33 yýl sonra Steam'de yayýnlandý ve klasiklerden vazgeçemeyen PC oyuncularýnýn beðenisine sunuldu.



Ýster arkadaþlarýnýzla ister yapay zekaya karþý mücadele edebileceðiniz MicroProse Soccer'da Dünya Kupasý'na ya da uluslararasý müsabakalara katýlabiliyorsunuz. Orijinal oyun, 80'lerin sonunda ve 90'larýn baþýnda PC ve Commodore 64 sahiplerinin futbol tutkularýný sanal dünyaya taþýrken; Steam'de yayýnlanan yeni versiyonu, FIFA ve PES gibi oyunlarýn aksine nostaljik duygulara hitap ediyor.



33 yýl önce futbolseverlerin nasýl oyunlar oynadýðýný merak ediyorsanýz; bu merakýnýzý ücretsiz bir þekilde gideremeyeceðinizi belirtelim. Zira MicroProse Soccer'ýn Steam'de 9,04 TL'lik "indirimli" bir fiyat etiketi bulunuyor. Küçük bir nostaljik yolculuk için bu fiyatýn fazla olmadýðýný düþünüyorsanýz buraya týklayarak oyunun Steam sayfasýna ulaþabilirsiniz.



Bu arada; MicroProse Soccer'ýn son derece minimize sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyduðunu da belirtelim. Windows 7 ve üzeri bir iþlem sistemine ihtiyaç duyan oyun, Pentium 4 ve üzeri bir iþlemci, 256 MB RAM, DirectX 9 ve üzeri sürücüye sahip bir ekran kartý ve 76 MB depolama alaný bulunan herhangi bir bilgisayarda oynanabiliyor.



Kaynak: WebTekno



