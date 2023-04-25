Simay Keleş ve Melisa Uğur, ITF Worldtennis Tour Junior J30 Cup'ta şampiyon

Milli takım ve Bakırköy Tenis Kulübü sporcusu Simay Keleş ile Melisa Uğur, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Worldtennis Tour Junior J30 Cup'ta çiftlerde şampiyon oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Simay Keleş ve Melisa Uğur, ITF Worldtennis Tour Junior J30 Cup'ta şampiyon
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25 Nisan 2023 13:23
ITF Worldtennis Tour Junior J30 Cup; Danimarka, Moldova, Rusya, Türkmenistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Hindistan ve Arnavutluk'tan 32 sporcunun katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Turnuvanın çiftler kategorisinde şampiyonluğa milli takım ve Bakırköy Tenis Kulübü sporcusu Simay Keleş ve Melisa Uğur ulaştı.

2023 yılında Fransa'da düzenlenen U16 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 4'üncüsü olan Simay Keleş, ITF turnuvalarında tekler ve çiftlerde şampiyonluklar yaşadı. Çeyrek ve yarı final oynaması başarısı gösteren Simay, "Hedefim grand slam turnuvalarında ülkemi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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