Simao Sabrosa: 'En güzel yıllarımdı'

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski futbolcularıyıllarını unutamadığını söyledi."Atletico Madrid şu an çok iyi bir takım. Diego Costa, Lemar, Griezmann ve Godin gibi oyuncuları var. Lig ve Şampiyonlar Ligi için sonuna kadar savaşacaklar""Griezmann, Atletico Madrid'de kendisini geliştirme imkanı buldu ve etkileyici bir seviyeye çıktı. Bu kulüpte kaldığı için mutluyum""En güzel anılarımı Atletico Madrid'de geçirdim. Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmıştık. Atletico'da 4 fantastik yıl geçirdim. Bir profesyonel olarak sahip olduğum en iyi anılarım oradan"