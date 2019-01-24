Simao Sabrosa: 'En güzel yıllarımdı'

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski futbolcuları Simao Sabrosa, Atletico Madrid yıllarını unutamadığını söyledi.
İşte Simao'nun yaptığı açıklamalar;
"Atletico Madrid şu an çok iyi bir takım. Diego Costa, Lemar, Griezmann ve Godin gibi oyuncuları var. Lig ve Şampiyonlar Ligi için sonuna kadar savaşacaklar"
GRIEZMANN'A ÖVGÜ
"Griezmann, Atletico Madrid'de kendisini geliştirme imkanı buldu ve etkileyici bir seviyeye çıktı. Bu kulüpte kaldığı için mutluyum"
FANTASTİK 4 YILDI
"En güzel anılarımı Atletico Madrid'de geçirdim. Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmıştık. Atletico'da 4 fantastik yıl geçirdim. Bir profesyonel olarak sahip olduğum en iyi anılarım oradan"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İşte Simao'nun yaptığı açıklamalar;
"Atletico Madrid şu an çok iyi bir takım. Diego Costa, Lemar, Griezmann ve Godin gibi oyuncuları var. Lig ve Şampiyonlar Ligi için sonuna kadar savaşacaklar"
GRIEZMANN'A ÖVGÜ
"Griezmann, Atletico Madrid'de kendisini geliştirme imkanı buldu ve etkileyici bir seviyeye çıktı. Bu kulüpte kaldığı için mutluyum"
FANTASTİK 4 YILDI
"En güzel anılarımı Atletico Madrid'de geçirdim. Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazanmıştık. Atletico'da 4 fantastik yıl geçirdim. Bir profesyonel olarak sahip olduğum en iyi anılarım oradan"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın