Göztepe, Galatasaray ile prensip anlaşması yapan Beto'nun yerine küme düşen Kayserispor'un rekortmen kalecisi Silviu Lung'u liste başına aldı.



Takımı küme düşmesine rağmen olağanüstü kurtarışlarıyla Kayseri'de müthiş bir sezon geçiren Rumen file bekçisi yaptığı 123 kurtarış ile Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi olmuştu. Kulübüyle sözleşmesi biten yıldız isim ile ön görüşme yapıldığı bildirildi.



Göztepe'nin kaleci adayları arasında Başakşehir'den Volkan Babacan, Denizli'den ayrılan Stachowiak ve 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'un kalesini de koruyan Sehic de var.



