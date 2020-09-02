Silvio Berlusconi koronavirüse yakalandı

84 yaşındaki Milan'ın eski sahibi Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Silvio Berlusconi koronavirüse yakalandı
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02 Eylül 2020 19:57
Milan'ın eski, Monza'nın ise yeni sahibi olan Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Berlusconi'nin kişisel doktoru Alberto Zangrillo, "Bir süredir Sardinya'da bulunan Silvio Berlusconi'nin son yapılan testi pozitif çıktı." dedi.

84 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin karantina altına alındığı ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

İtalya'nın tatil bölgelerinden Sardinya'da son dönem birçok koronavirüse rastlandığı ve bu bölgede hastalığın pik yaptığı bilgisi verildi.

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