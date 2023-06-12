Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya eski başbakanı ve Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi hayata gözlerini yumdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Silvio Berlusconi hayatını kaybetti
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12 Haziran 2023 12:16
Bir süredir tedavi gören İtalya Devleti'nin eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'den kötü haber geldi.

Bir dönem Milan Kulübü'nün sahipliğini yapan Berlusoni 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berlusconi, 1986-2017 yılları arasında sahipliğini yapmıştı.

Berlusconi, son olarak Serie A ekiplerinden Monza'yı yönetiyordu.
SİLVİO BERLUSCONİ NEDEN ÖLDÜ?

Ansa ajansı, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi 86 yaşında hayatını keybetti.

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR?

İtalya eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı.



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