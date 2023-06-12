Silvio Berlusconi'nin Milan ile zaferleri



5🏆 Şampiyonlar Ligi

3🏆 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

8🏆 İtalya Serie A

5🏆 UEFA Süper Kupası

1🏆 İtalya Kupası

6🏆 İtalya Süper Kupası pic.twitter.com/aHrnxqlB6V



— Sporx (@sporx) June 12, 2023

Bir süredir tedavi gören İtalya Devleti'nin eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'den kötü haber geldi.Bir dönem Milan Kulübü'nün sahipliğini yapan Berlusoni 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berlusconi, 1986-2017 yılları arasında sahipliğini yapmıştı.Berlusconi, son olarak Serie A ekiplerinden Monza'yı yönetiyordu.Ansa ajansı, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi 86 yaşında hayatını keybetti.İtalya eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı.