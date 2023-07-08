Silverstone'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Takvimin 11. yarışında Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'in oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Silverstone'da pole pozisyonu Max Verstappen'in
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2023 18:48
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery