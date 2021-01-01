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Silverman: "Pippen sırf viski ve kitap satacak diye, Jordan'a bunları dememeli"

Eski Chicago Bulls muhabiri Marc Silverman, Michael Jordan hakkındaki yorumlarından dolayı Scottie Pippen'a yönelik duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls muhabiri Marc Silverman, Michael Jordan hakkındaki yorumlarından dolayı Scottie Pippen'a yönelik duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Pippen, The Dan Patrick Show'da yaptığı bir röportajda, Jordan'ın 1993'te beyzbol oynamak için Bulls'dan ayrılmasını "bencillik" olarak nitelendirmişti.

Şu anda WMVP ESPN1000'deki Waddle ve Silvy Show'un ortak sunucusu olan Silverman, bu tür yorumlarından ötürü Bulls yıldızına karşı duyduğu memnuniyetsizliği, şu şekilde açıkladı:

"Scottie'yi çoğu zaman savunmuşumdur. Yıllardır ESPN1000'de, Scottie'nin hakkının verilmediğini ve yalnızca en iyi 50 oyuncudan biri değil, 30 oyuncudan biri olduğunu ve devrim niteliğinde bir yıldız olduğunu tartışmıştım.

Belki de burada sorun Scottie'dir. Sırf viski ve kitap satmak istiyor diye, bunun tüm zamanların en iyi takımlarından birinin ilişkilerini mahvetmeye değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum."


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