Silver'ın, arenalara seyirci almak adına "gerçekçi" planı

NBA başkanı Adam Silver, taraftarların gelecek sezon arenalara dönmeleri için "gerçekçi" olan planı açıkladı.



Silver, NBA'in taraftarların 2020-21 sezonu için arenalara dönmesine izin verme planı hakkında konuştu.



Silver, San Francisco Chronicle ile yaptığı röportajda, koronavirüs için hızlı testlerin ligin durumu kontrol etmesine ve taraftarların arenalara girmesine izin vereceğine inandığını söyledi:



"Bunun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bu, özellikle Joe'nun (Lacob) hızlı test pazarı açısından dahil olduğu bir alandır. Bir lig olarak, kapattığımız Mart ortasından beri bile, kamu sektöründe ve özel sektörde her türlü testi yoğun bir şekilde araştırıyor ve test ediyoruz.



KOVID-19'un başlangıcından bu yana hızlı testlerde önemli gelişmeler olmuştu. Pazarın daha fazla ve daha hızlı test biçimleri üreteceği konusunda oldukça iyimseriz.



Örneğin, bir Warriors maçına giden bir kişinin test edilmesi gibi. Ayrıca daha büyük topluluk ve muhtemel olarak o kişinin işvereni için de bir yararı bulunuyor, hem onları sağlıklı tutmak için, hem de bir işyerine gidecekleri için. Bunun tek amaçlı bir test olması gerekmez."



