Silver'a göre Harden'a verilen ceza yeterli: "Noel'deyiz, şanslıydı!"

NBA başkanı Adam Silver, ligin Houston Rockets süperstarı James Harden'a verdiği 50 bin dolarlık cezanın ardından, yıldız oyuncuyu savundu.



ESPN'e konuk olan Silver, Rockets süperstarının NBA'in KOVID-19'la alakalı güvenlik protokollerini ihlal ettikten sonra almış olduğu 50 bin dolarlık para cezasının yeterli olduğunu ve uzaklaştırma alması gerekmediğini söyledi:



"Emsal, disiplinin güçlenmesi üzerine. Noel zamanındayız. Kendisi bu suçtan ilk ceza alan kişi oldu. Bir bakıma şanslıydı. Houston ile OKC arasındaki maç oynanmış olsaydı, bu ona maaşına mal olacaktı, ki bu da yaklaşık 500.000 dolar gibi bir miktar."



Rockets'ın Oklahoma City Thunder'a karşı oynamayı planladığı sezon açılışı, Çarşamba günü Houston'da üç oyuncunun KOVID-19 testinin pozitif çıkması veya sonuçsuz dönmesinin ardından ertelenmişti.



Harden sezona, Rockets'ın antrenman kampına takım arkadaşlarından daha geç katılmasıyla ve başka bir takıma takasını istemesiyle başlamıştı. Üstelik birkaç gün önce, maskesiz olarak bir partiye katılmıştı ve bu da ligin sağlık ve güvenlik protokollerinin ihlal edilmesine ve 50 bin dolarlık bu cezayı almasına neden olmuştu.



