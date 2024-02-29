Bir kanal yöneticisinin, NBA başkanı Adam Silver'a yıldız oyuncuların maç kaçırmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiği iddia edildi.



NBA'in yeni 65 maç kuralı oyuncular, antrenörler ve taraftarlardan sonra, görünüşe göre bir kanal yöneticisi için de problem yarattı.



The Athletic'te Mike Vorkunov'un yazdığı yakın tarihli bir makaleye göre, büyük kanallardan birinden ismini vermeyen yöneticilerden biri, Silver'a büyük yıldızların maçlarda oturmasıyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi:



"Özgürce konuşabilmesi için ismi gizli tutulan ve ligle hak anlaşması olan iki şirketten birinde çalışan üst düzey bir kanal yöneticisi, bu konudaki hoşnutsuzluğunu dile getirmek için Silver'a ulaştı. Ligin yıldız oyuncularının önemli maçlarda kenarda oturması kendisini hayal kırıklığına uğratmış."



Lig, oyuncuların MVP ödülü, All-NBA kadroları, savunma beşleri ve diğer ödüllerin adaylığına hak kazanabilmesi için bu sezon öncesinde 65 maç kuralını uygulamıştı. Oyuncuların ayrıca maç başına en az 20 dakika oynaması koşulu da kurallar arasında yer aldı.



NBA ve oyuncular sendikası tarafından kabul edilen bu yeni kararın sakatlıkları ve yorgunluğu sınırlamaya yardımcı olması beklenmiş olsa da, kimilerince tam tersi bir etki yarattığı düşünülüyor.





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