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Silver: "Warriors, eminim kısa sürede yarışa dönecektir!"

NBA başkanı Adam Silver, Golden State Warriors'ın çok yakında tekrar şampiyonluk yarışmacısı olacağından emin olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, Golden State Warriors'ın çok yakında tekrar şampiyonluk yarışmacısı olacağından emin olduğunu söyledi.

Silver, San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya, oyuncularının kalitesinin ve yönetimin çekişmeye geri dönmelerinin anahtarı olacağına inandığını belirtti:

"Çekişmeye çabucak döneceklerinden oldukça eminim. Yönetimlerinin kalitesine ve tabii ki, şu anda kadrolarında olan oyuncuların kalitesine de baktığımda, NBA'de üst düzey bir takım olarak geri dönmeyeceklerine inanmak için hiçbir nedenim yok.

Sürekliliğin ulusal ve uluslararası düzeyde hayranlar oluşturmaya yardımcı olduğuna da şüphe yok. Bence taraftarlar tanıdık yüzlere daha da çekiliyorlar, özellikle de playoff rekabeti söz konusu olduğunda."

Önceki sezonu (15-50) en kötü dereceyle bitirdikten sonra, Warriors'ın gelecek sezon şampiyonluk yarışmasında bulunması bekleniyor.


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