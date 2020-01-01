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Silver: "Virüsün önüne geçemeyiz, bununla yaşamalıyız"

NBA'in, 'KOVID-19'un önemli ölçüde yayılması' gibi bir senaryoda, sezonu tekrar askıya alabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, 'KOVID-19'un önemli ölçüde yayılması' gibi bir senaryoda, sezonu tekrar askıya alabileceği bildirildi.

NBA başkanı Adam Silver, bir oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu alması dahilinde, oyuncu kim olursa olsun, NBA'in sezonunu askıya almayacağını, yaptığı konferans görüşmesinde belirtmişti:

"Eğer topluluğumuzda koronavirüs önemli ölçüde yayılsaydı, bu bizi durdurabilirdi. Ancak oyuncular birliği, Disney ve Florida'daki halk sağlığı yetkilileri ile bu çizginin ne olması gerektiği ile yakından çalışıyoruz. Ve tam olarak tasarlanmış değil. Bence testlerimizin ve protokollerin nasıl çalıştığını görmeye başlamak ve iş üzerinde karar vermek istiyoruz."

NBA, oyuncuları ve personeli günlük olarak test edeceklerini duyurmuştu:

"Bu konuda vardığım sonuç, virüsün önüne geçemeyeceğimiz ve öngörülebilir bir gelecek için bununla yaşayacağımız üzerine."


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