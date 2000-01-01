Silver ve Roberts, NBA oyuncularıyla görüşecekler

NBA başkanı Adam Silver ve NBPA genel müdürü Michele Roberts'ın, Cuma günü tüm oyuncular için bir konferans görüşmesine ev sahipliği yapacakları açıklandı.



NBA ayrıca, yerel halk sağlığı yetkililerinin Cuma günü izin verdiği alanlarda antrenman tesislerini yeniden açmayı planlıyor.



Silver ve Roberts ile yapılan görüşme, oyuncuların endişelerini gidermek veya soruları sormak için açık bir forum olması için tasarlanmış durumda.



Portland Trail Blazers, Denver Nuggets ve Cleveland Cavaliers, tesislerini Cuma günü yeniden açmayı planlayan ekipler olarak biliniyor.



