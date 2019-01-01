Silver ve Chris Paul'dan, NBA'i platform olarak kullanma sözü!

NBA başkanı Adam Silver ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) başkanı Chris Paul, 2019-20 sezonunun yeniden başlamasını, sosyal değişimi gerçekleştirmek için bir platform olarak kullanma sözü verdiler.



Sivil huzursuzluk döneminde sezonu yeniden başlatmak hakkında bazı tartışmalar bulunuyordu, ancak lig ırkçılık ve polis vahşeti gibi değişim gerektiren konulara ışık tutmak için spot ışığından en iyi şekilde yararlanmaya karar verdi:



Paul, "Ülkemizde sistemik ırkçılık ve polis vahşeti sorunlarının sona ermesi gerekiyor. NBA oyuncularının birliği ve bir lig olarak, bu platformlara hem dikkat çekmek hem de değişimi gerçekleştirmek için çalışmak için kollektif platformumuzu kullanmak bizim işimiz. Oyuncular olarak, seslerimizi kullanma ve pratik çözümler uygulama konusunda liderlik rolünü üstlenmiş bulunuyoruz, ancak hem Orlando'da hem de uzun vadede ivmeyi sürdürmek ve toplumumuza gerçek, uzun süreli değişim getirmek için çok fazla çalışma var." şeklinde konuştu.



Başkan Silver ise, "Lig ve oyuncular, ülkemizdeki sistemik ırkçılıkla mücadelede doğrudan bir etkiye sahip olacak şekilde konumlandırıldı ve bizler daha eşit ve adil bir toplum inşa etmek için ortak eylemde bulunuyoruz. Sezonun yeniden başlamasının ortak bir amacı, Orlando'daki platformumuzu bu sosyal adalet sorunlarına dikkat çekmek için kullanmak olacak. Oyuncular ve Birlikleri ile beraber ortak girişimimiz hakkında devam edecek görüşmelerde bulunmayı umuyoruz ve Michele, Chris ve diğer oyunculara anlamlı, uzun vadeli değişim yaratma konusundaki liderlikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Paul uzun zamandır sivil hakların savunucusu ve Silver da, merhum David Stern'den görevi devraldığından beri Amerikan sporlarındaki en yenilikçi başkanlardan biri olmuştu.



Sezonu yeniden başlatma, takımların bazı TV gelir kayıplarını geri kazanmalarına izin verirken, oyuncular aksiyon altında ilgi odağı haline gelerek, birçok konuda seslerini duyurabilecekler.



