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Silver: "Takvimimiz, Tokyo Olimpiyatları ile çakışabilir"

NBA başkanı Adam Silver, asıl amacın gelecek sezon taraftarlarla standart 82 maçlık bir program oynamak olduğunu, bunun da takvimin Tokyo Olimpiyatları ile çakışacağı anlamına geldiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, asıl amacın gelecek sezon taraftarlarla standart 82 maçlık bir program oynamak olduğunu, bunun da takvimin Tokyo Olimpiyatları ile çakışacağı anlamına geldiğini söyledi.

Silver'ın en iyi tahmini olan NBA sezonunun Ocak 2021'de başlaması durumunda, bu, NBA'in 23 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar oynanacak Olimpiyatlara oyuncuları ve antrenörleri gönderme olasılığını zorlaştıracak.

Yoğunlaştırılmamış bir NBA takvimi, Olimpiyatların NBA playoffları oynanırken başlayacağı anlamına geliyor.

Silver, CNN'de Bob Costas'a şunları söyledi:

"Pek çok harika ABD oyuncusu var ve en iyi 15 NBA oyuncusunun Olimpiyatlarda rekabet etmediği, ancak diğer harika Amerikalı oyuncularının rekabet ettiği bir senaryoya bakıyor olabiliriz. Açıkçası, diğer ülkelerden Olimpiyatlara katılan birçok NBA oyuncusu da var. Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Son olarak diyorum ki, bunlar son derece benzersiz ve sıra dışı durumlar. Bence Olimpiyat hareketi için olduğu kadar, bizim için de öyle. Bu iki rakip düşünceyi birleştirmek ve aynı potada eritmek için bir yol bulmamız gerekecek."

NBA, ABD Rüya Takımının bir araya geldiği 1992 Barselona Olimpiyatları'ndan bu yana, her Olimpiyata katılmaları için oyuncular göndermişti.

NBA oyuncularının Olimpiyat Oyunlarında yer almasına izin verilmeden önce, ABD erkek basketbol takımı kolej oyuncularından oluşuyordu.

Olimpiyatlar ile ilgili olarak Silver, "Bu, planlamamızda bir faktördür. Ocak ayında, Olimpiyatların bu takvime göre gerçekleşmesi çok belirsizken, bir karar vermek bizim için zor olacak." şeklinde konuştu.

Önümüzdeki birkaç ay içinde kararlaştırılması gereken çok şey var ve bu durum, planlama lojistiği etrafında yoğunlaşıyor.


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