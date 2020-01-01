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Silver: "Sonraki sezon için 1 Aralık, biraz erken gibi"

NBA başkanı Adam Silver, ligin 1 Aralık olarak düşündüğü önümüzdeki sezonun başlama tarihinin, biraz iyimser olabileceğini kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, ligin 1 Aralık olarak düşündüğü önümüzdeki sezonun başlama tarihinin, biraz iyimser olabileceğini kabul etti.

Silver, ESPN'den Rachel Nichols'a şunları söyledi:

"1 Aralık, şu anda bu sezon üzerinde çalıştığımız için, bana biraz erken geliyor. Bir numaralı hedefimiz, taraftarları arenalarımıza geri getirmek. Bence oyuncular birliği ile çalışarak - eğer zorlayabilirsek tarihi biraz daha geciktirip, seyircilerin arenalarda olma olasılığını artırabiliriz, hedeflediğimiz şey bu."

Bu ayın başlarında, NBA'in 2020-21 sezonu için başlangıç tarihini ileri almayı düşündüğü bildirilmişti. Silver, bu hafta ligde taraftarları arenalara çekmek için çeşitli yaklaşımlar düşünüyor.

"Tüm farklı test yöntemlerine bakmaya devam ediyoruz. İnsanları arenalarda bir araya getirme olasılığı konusunda aşı geliştirmeleri, antiviraller ve diğer protokoller konusunda güncel durumdayız."

Bu sezon olası en son NBA Finalleri tarihi 13 Ekim'de olacak ve Draft ise üç gün sonra gerçekleşecek. Perşembe günü, NBPA'in serbest oyuncu döneminin ertelenmesini beklediği bildirilmişti.

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban da dahil olmak üzere NBA'den birçok isim , ligin başlangıç tarihini kalıcı olarak Noel Günü'ne kaydırmasını görmek istediklerini söylemişti.


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