Silver: "Sezonun iptal edilmesine karar verecek bir noktada değiliz"

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in sezonu sürdürmeye kararlı olduğunu, ancak iptal etmek için bir tarih olmadığını belirtti.



Silver, NBA yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerle konuştu:



"Çeşitli dış görevlilerden, mevcut halk sağlığı yetkililerinden aldığımız raporlara dayanarak söylüyorum ki, herhangi bir karar verecek durumda değiliz. Ve ne zaman olacağımız belli değil."



"BİR ARAYA GETİRİLMESİ GEREKEN ÇOK VERİ VAR"



Silver, NBA'in yeni enfeksiyon sayısının azalıp azalmadığını izlediğini, büyük çapta testin kullanılabilirliğini ve potansiyel bir aşı ve antiviral ilaçlara giden yolu izlediğini söyledi. NBA ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin federal bir seviyeye ne yönelttiğine ve çeşitli devlet kurallarının neler olduğuna dikkat etmekte:



"Bu kararların alınmasına yardımcı olmak için bir araya getirilmesi gereken çok fazla veri var. Bu, belirsizliğin bir parçası. Sadece A, B ve C'nin karşılanıp karşılanmadığını söyleyebileceğimiz ve sonra yolumuzun açık olacağı bir noktada bile değiliz."



"Bence bu noktada tam olarak nasıl ilerlediğimizi söylemek için hala çok fazla belirsizlik var. Buradaki temel ilkenin, NBA oyuncularının ve ilgili herkesin sağlığı ve refahı olarak kaldığını da ekleyeceğim."



