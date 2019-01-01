Silver, sezonu kapatan oyuncuların dönmesine izin verecek!

NBA başkanı Adam Silver, sezonu önceden kapatmış olan oyuncuların oynamasına, önümüzdeki ay 2019-20 sezonu devam ettiği zaman izin verileceğini açıkladı.



Bu durum, takımlarının onlara yeşil ışık vermesiyle de bağlantılı olacak.



Silver, Inside the NBA ekibiyle yaptığı röportajda şunları söyledi:



"İzin vereceğiz. Ve şunu diyebilirim ki, bu durum hakkında takımlarla sürekli diyalog halindeydik. Ortada o kadar adil olmayan çok durum var ve koronavirüs pandemisi yüzünden elimizde olan kötü alternatifler arasından seçim yapmak durumundayız. Bence eninde sonunda, bir takım eğer sağlıklı bir kadroya sahipse ve oyuncular dönebilecek durumdaysa, oynamaya izinleri bulunuyor."



Durant'in son profesyonel basketbol maçı, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors forması giydiği dönemde, aşilini koparmış olduğu 2019 NBA Finalleri serisinin 5. maçıydı.



