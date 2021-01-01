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Silver: "Sezonu durdurma planımız yok"

NBA başkanı Adam Silver, ligdeki KOVID-19 dalgalanmasına rağmen sezonu durdurma planı olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, ligdeki KOVID-19 dalgalanmasına rağmen sezonu durdurma planı olmadığını açıkladı.

Silver, ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı röportajda, NBA'in oyuncular ve personel arasında önemli bir KOVID-19 artış gördüğü süreçte sezonu durdurma gibi bir planı olmadığını söyledi:

"Şu anda sezonu durdurma gibi bir planımız yok. Elbette tüm seçenekleri inceledik, ancak açıkçası şu anda durmanın ardındaki mantığın ne olacağını bulmakta zorlanıyoruz.

Bırakın dünyanın geri kalanını, tam anlamıyla ülkeyi kasıp kavuran bu vakaları incelerken, bana kalırsa kendimizi son birkaç ayda varacağımızı bildiğimiz noktada bulduk ve bu nokta da bu virüsün yok edilemez olduğu ve onunla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldığımız nokta.

Bence şu anda ligde yaşadığımız şey bu. Şu anda gördüğümüz pozitif vakaların muhtemelen %90'ı Omikron."

NBA, geçtiğimiz hafta yedi maçı ertelemişti.


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