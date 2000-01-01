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Silver: "Sezona Aralık'ta başlamak için zamanımız daralıyor"

NBA başkanı Adam Silver, takımlara verdiği demeçte, NBPA ile 2020-21 sezonunun Aralık sonunda başlaması için bir anlaşma yapmak üzere, ligin "zamanının daraldığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, takımlara verdiği demeçte, NBPA ile 2020-21 sezonunun Aralık sonunda başlaması için bir anlaşma yapmak üzere, ligin "zamanının daraldığını" söyledi.

Önceki hafta lig, iki tarafın mevcut toplu iş sözleşmesi ile ilgili son bildirim tarihini bu Cuma gününe kadar uzatmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

NBA ile sendika arasında, ligin gelecek ay yeni sezona başlama tercihi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bunun da, Noel Günü maçlarının televizyonda yayınlanmasıyla birlikte, gerçekleşecek finansal düşüşü telafi etmesi planlanıyor.

Birkaç yıldız oyuncunun sezona Ocak ayında başlamayı tercih edeceği ve önceki ay Walt Disney World Resort balonunda 2019-20 sezonunu bitirdikten sonra kendilerine daha uzun bir ölü sezon dönemi bırakacağı bildirildi. Ancak ligin, sezonun yeni yılda başlaması halinde 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında mali kayıplardan korktuğu bildirilmişti.

Aralık ayının sonundaki bir sezon başlangıcı, hızlandırılmış bir serbest oyuncu süreciyle sonuçlanacak ve muhtemelen 18 Kasım'daki Draft'ın sonrasına kadar başlamayacaktı.


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