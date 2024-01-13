NBA başkanı Adam Silver, NBA Sezon İçi Turnuvası'nın gelecek sezon tekrarlanacağını doğruladı.



Bu hafta Paris'te medyaya konuşan Silver, basketbolun uluslararası etkisinden NBA'e kadar birçok farklı konuya değindi.



Silver bir noktada Sezon İçi Turnuvası'ndan da bahsederken, etkinliğin 2024-25 sezonunda tekrar düzenleneceğini söyledi:



"Şüphesiz tekrar düzenlenecek. İlk turnuvayla birlikte elde edilen başarının mutluluğunu yaşıyoruz. 30 takım yetkilisi, tie-break'lerin nasıl çözüleceğinden parke dizaynlarının neye benzeyeceğine ve genel turnuva adına kadar olası değişiklikleri tartışmıştı... Bunun ötesinde televizyon ortaklarıyla, turnuvayı düzenlemek için yılın hangi zamanının en iyi zaman olabileceğini de konuşmuştuk ve belki de formatta başka değişiklikler yapmak mantıklı olabilir."



Sezon içi turnuva başlangıçta taraftarlar ve analistler tarafından şüpheyle karşılanmış, fikir ilk ortaya atıldığında takımların ve oyuncuların katılımının nasıl sağlanacağı konusunda pek çok endişe ortaya çıkmıştı.



Ancak eleme aşaması başladığında ve sonraki aşamalara geçildiğinde bu endişeler ortadan kalkmış, sonuç olarak, taraftarlar turnuvaya dair genel olarak olumlu bir görüşe sahip olmuştu.



