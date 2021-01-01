Silver: "Sakatlıklar, sezonu kısalttığımız için artmadı"

NBA başkanı Adam Silver, geride bıraktığımız 2020-21 normal sezonunda sakatlanan oyuncu sayısının artmasıyla ilgili durumu ele aldı.



Silver, ligin sakatlık miktarından endişe duyduğunu ve bunun bazı çevrelerde 72 maçlık sezondan veya sezon öncesi dinlenme süresinin azlığından kaynaklanmış olarak görüldüğünden ötürü eleştirilmesine rağmen, bu sebeplerin hiçbirinin mutlak olmadığını ve NBA'in nedenini anlamadığını dile getirdi:



"Fiziksel ve duygusal olan ek stresin sakatlıklara katkıda bulunduğundan hiç şüphem yok. Hiçbiri kesin bir bilim değil. Hepinizin bildiği gibi, KOVID öncesi bile bu durum ligde oldukça odaklandığımız bir şeydi. Yalnızca sakatlıkların önlenmesine odaklanmaları için birçok insan görevlendirmiştik. Sakatlıkların tam olarak neden gerçekleştiğini bilmiyoruz. Bu, yaz döneminde üzerine çalışmaya devam edeceğimiz bir şey. Ne yazık ki oranı, son birkaç yıldır yükseliyor."



Silver, dinlenmenin bu yıl önceki yıla göre "%100'ün üzerinde" olmasına rağmen, sakatlıkların hala arttığını belirtti ve takımların sakatlık ve yük yönetimi stratejilerini özel bilgi olarak değil, daha ortak bir şekilde görmelerini umduğunu, çünkü bunun tüm lig üzerindeki etkisinin oldukça önemli olduğunu açıkladı.



"82 MAÇLIK SEZON, İDEAL Mİ?"



NBA başkanı ayrıca, 82 maçlık sezonun gelecek için tam olara kesinleşmediği konusunda sinyaller verdi:



"50 yılı aşkın süredir 82 maçlık sezon yapıyoruz. Peki, 82 ideal mi? Bu ilginç bir konu. Pandemi sırasında bu deneyi 72 maça çekmiştik. Herkes, sezonu 10 maç geride bırakırsak, bunun her derde deva olduğunu düşünmüştü. Fakat sakatlıklar arttığına göre, demek ki değilmiş."



NBA Finalleri'nin 7. maçı, gerekirse 22 Temmuz'da oynanacak ve gelecek sezon için antrenman kampları ise 28 Eylül'de başlayacak. Bu da Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns ekiplerinin, sezonun bitiminden 68 gün sonra kampa geri dönebileceklerini gösteriyor.



