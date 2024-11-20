NBA başkanı Adam Silver, ligin reyting oranlarının düşük olma sebebinin MLB'nin World Series'i ve ABD başkanlık seçimleri ile aynı döneme denk gelmesi olduğunu söyledi.



Silver, Front Office Spots'a yaptığı açıklamada NBA'in sezon başındaki durgun reytinglerinin Amerikan Beyzbol Ligi MLB'nin final serisi olan World Series ve başkanlık seçimi gibi rekabetçi etkinliklere bağlı olduğunu belirtti:



"Sadece birkaç haftalık reytinglere bakıyoruz ve her zaman benzersiz durumlar olabiliyor. Bu yıl World Series'de Dodgers ve Yankees gibi iki oldukça çekici takımla karşı karşıyaydık. Büyük bir izleyici kitlesi getirdiler. Çok fazla ilgi gören bir başkanlık seçimimiz oldu. Yani reytinglein düşük oluşunun sahadaki oyun tarzıyla hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum."



Geçtiğimiz Çarşamba günü ESPN'de yayınlanan Grizzlies-Lakers maçının ortalama 1,52 milyon izleyicisi olurken, bu; geçen seneki eşdeğer maça (Kings-Lakers) göre %11 reyting düşüşüne işaret etti. Aynı geceki Pelicans-Thunder maçı ise ortalama 1,08 milyon izleyiciye ulaştı ve bu reyting miktarı ise, geçen yılki Celtics-Sixers maçına oranla (1,848 milyon) %42 düşüşteydi.



