Silver: "Play-in formatı, gelecekte benimseyeceğimiz bir şey olacak"

NBA başkanı Adam Silver, "play-in" formatının "gelecekte ligin benimseyeceği bir şey" olduğunu söyledi.



Portland Trail Blazers, Batı'daki 8. sıra için bir play-in turnuvasında Memphis Grizzlies ile karşılaşacak ve Silver, Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e, ligin geleceğinde bu tür formatları görmek istediğini belirtti:



"Bunu gelecekte benimseyeceğimiz bir şey olarak görüyorum. Bildiğiniz gibi bir süredir bunun hakkında konuşuyorum. Bu fırsatı, bunun bir biçimini yerleştirmek için bir fırsat olarak gördük. Bundan sonraki tam biçimin bu olup olmayacağından emin değilim. Ama bu, kalıcı olmasını görmek istediğimiz bir şey."



Ön eleme turu (play-in), bu formatta sekizinci sıradaki takım ile dokuzuncu sıradaki takımı karşı karşıya getiriyor. Dokuzuncu takım, Los Angeles Lakers ile karşılaşacağı playofflara yükselmek için sekizinic takımı iki kez üst üste yenmek durumunda.



Bu durumda, Batı Konferansı'nın sekizinci sırasını garantilemek için Blazers'ın bu akşam kazanması gerekecek. Öte yandan Memphis, sezon yeniden başlamadan önce sahip olduğu avantajı kaybetmişti.



Grizzlies, playofflara yükselmek için Portland'a karşı arka arkaya iki kez galip gelmek zorunda kalacak.



