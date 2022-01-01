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Silver: "NYC'deki aşı kuralı, pek mantıklı değil..."

NBA başkanı Adam Silver, New York şehrinin KOVID-19 aşı kuralının 'pek mantıklı olmadığını' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, New York şehrinin KOVID-19 aşı kuralının 'pek mantıklı olmadığını' söyledi.

ESPN'nin 'Get Up' programına katılan Silver, NYC'nin aşı zorunluluğunun ligdeki sadece iç sahadaki oyuncular için geçerli olmasının "mantıklı olmadığını" belirterek, eleştiride ublundu:

"Bence nihayetinde bu kural arenada bulunan insanları korumakla ilgiliyse, aşılanmamış bir deplasman oyuncusunun Barclays'te oynayabilmesi, ancak ev sahibi oyuncunun oynayamaması bana pek mantıklı gelmiyor. Bana göre bu durum, bu yönetmeliğe bakmaları için bir neden."

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in aşı olmayı reddetmesinden ötürü, NYC'nin büyük etkinlikler için aşı olmayı zorunlu kılışı, bu sezon önemli bir gündem konusu olmuştu.

Irving, KOVID-19 aşısı olmayacağını açıkça belirtmişti ve bu da onu iç saha maçlarında oynayamayacak duruma getirmişti.


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