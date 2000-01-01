Silver: "Nisan ayı boyunca, karar verecek durumda değiliz"

NBA başkanı Adam Silver, normal sezonu bitirme arzusuna rağmen NBA'in geleceği konusunda hala emin değil.



TNT'den Ernie Johnson'la yaptığı bir röportajda, Silver 2019-20 normal sezonunu ideal bir şekilde bitirme arzusunu dile getirdi. Ancak ligin en az bir ay daha basketbol etkinliklerine devam etme konusunda bilinçli bir karar veremeyeceğini kabul etti:



"Hiç karar almadık. Ama mükemmel bir dünyada evet, normal sezonu bitirmeye çalışacağız".



Silver, normal sezonu tamamlamak veya doğrudan playofflara atlamak için henüz resmi bir çağrı yapılmadığını da sözlerine ekledi.



Silver, NBA hayranlarını ve takipçilerini "en azından Nisan ayı boyunca herhangi bir karar verecek bir pozisyonda olmayacaklarını kabul etmeleri" konusunda uyardı.



NBA normal sezonu durdurmuş ve KOVID-19 salgını sonrasında 11 Mart'ta belirsiz bir ara vermişti. NBA, dünyadaki diğer profesyonel liglerle birlikte, 2019-20 sezonunu nasıl tamamlayacağı ve bir şampiyonu nasıl taçlandıracağı üzerine seçeneklerini değerlendiriyor. Herhangi bir senaryonun, Haziran ayının ortasından sonuna kadar başlamayacak olması ise en iyimser görüş olarak bildiriliyor.



