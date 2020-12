Silver, NBA'e yeni bir takım eklenmesi konusunda konuştu

NBA başkanı Adam Silver, KOVID-19 salgınının ekonomik etkisinin ligi genişleme hakkında daha fazla düşünmeye sevk ederken, yeni takım ekleme durumunun yakında olmadığını açıkladı.



Silver, ESPN'den Tim Bontemps dahil olmak üzere muhabirlere şunları söyledi:



"Sanırım her zaman ligi bir noktada genişletmenin, belirgin bir kaderi olduğunu söylemişimdir. Bunun, genişlemenin ekonomik ve rekabetçi etkileri üzerine yaptığımız bazı analizlere uzun bir süre sonra geri dönmemize neden olduğunu söyleyebilirim. Buna salgın öncesi dönemde ayırdığımızdan biraz daha fazla zaman ayırıyoruz. Ama kesinlikle genişlemenin ön plana çıktığı noktaya kadar değil."



NBA en son 2004'te Charlotte ile 30'uncu takımını eklediğinde genişlemişti. Bu takım için genişletme ücreti 300 milyon dolardı ve cari ücretin şu anda 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.



Eski NBA pazarı Seattle, Sonics'in 2008'de ayrılmasından bu yana genişleme yeri olarak geniş çapta spekülasyona tabi tutulurken, Louisville, Kansas City ve Las Vegas gibi diğer şehirler de çeşitli zamanlarda bu konuda adı geçen bölgelerdi.



"REKABET YARATMAYA ODAKLANIYORUZ"



Ancak Silver, ligin odak noktasının şu andaki takımların eşitliğine ve rekabet gücüne yönelik olduğunu belirtti:



"Bir NBA takımına sahip olmakla ilgilendiğini gösteren şehirleri çok takdir ediyoruz. Lig ofisinin sorunlarından biri - ve bu rekabetçilik açısından her zaman ortaya çıkıyor - şu anda sezona girdiğinizde 30 takımın da şampiyonluğu kazanma olasılığına sahip olmamasının herkes tarafından bilinmesi.



Lig ofisi olarak odak noktalarımızdan biri, her zaman nasıl daha iyi bir rekabet yaratabileceğimiz üzerinedir. Yani genişlemeyi değerlendirirken, düşünmeye devam ettiğimiz şeylerden biri de budur. Bu ekonomik bir sorun ve bizim için rekabetçi bir konu. Yani üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve salgın öncesi olduğundan biraz daha fazla zaman harcıyoruz."