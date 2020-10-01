Silver: "NBA, siyahi koçları işe alma konusunda daha iyi bir iş çıkarmalı"

NBA başkanı Adam Silver, NBA'nın siyahi koçları işe alma konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğini ve ayrıca 'Rooney Kuralının' mantıklı olduğundan emin olmadığını söyledi.



Boston Globe'dan Gary Washburn, dün geceki bir basın toplantısında Silver'a, ligin şu anda sadece dört tane siyahi başantrenör bulundurmasından ötürü, NBA'in beyaz olmayan antrenörler için işe alım uygulamaları hakkında bir soru yöneltti.



Silver'a gelen soru, NBA'in bir 'Rooney Kuralı' yürürlüğe koyması veya takımların istedikleri kişiyi işe almasının gerekip gerekmediği üzerineydi.



Rooney Kuralı, ABD'deki Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) lig takımlarının başantrenörlük ve üst düzey futbol operasyonu işleri için etnik azınlık adaylarıyla röportaj yapmasını gerektiren bir politika.



"BÖYLE BİR YÖNETİM TÜRÜ GÖREMİYORUM"



Silver, gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:



"Takımların istedikleri kişiyi işe alabilmeleri konusunda, cevap nihayetinde evet. Lig ofisinin ve lig başkanının, bir takımın kimi işe alıp almamasını ya da görevden çıkarıp çıkarmamasını dikte ettiği bir yönetim şekli göremiyorum açıkçası. Bu, madalyonun öteki yüzü.



Bununla birlikte, bu konuda daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Şu anda altı boş pozisyonumuz var. Tüm bu ekiplerle, çeşitli adayların bulunduğu bir listeleri olduğundan emin olma konusunda görüşmeler yapıyoruz.



Biliyorsunuz ki, NBA'de Rooney türü bir kurala neyin eşdeğer olabileceğine baktık ve bunun mantıklı olduğundan pek de emin değilim. Bunu ele almanın başka yolları varsa, bu konuda açık fikirliyim.



Açıkçası, koçların işe alınması ve işten çıkarılmasında doğal olarak gelişen belli bir iniş çıkış var, ancak şu anda sayı çok düşük. Ve dediğim gibi, bu altı pozisyonu doldurduktan sonra tekrar konuşmalı ve nerede olduğumuzu görmeliyiz. Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum ve daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."



Nate McMillan, Alvin Gentry ve Doc Rivers, takımlarının sezonları sona erdiğinde işlerini kaybetmişlerdi. Rivers ve Tyronn Lue, mevcut boş pozisyonlar için güçlü adaylar olarak kabul ediliyorlar.



