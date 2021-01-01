Silver, NBA logosunun değişmesinden yana değil

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in logosunun Los Angeles Lakers süperstarı Kobe Bryant olarak değişmesine yönelik olan talepler hakkında konuştu.



Yakın zamanda, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving başta olmak üzere birçok kişi, NBA logosunu Jerry West'in silüetinden Kobe Bryant'ın silüetine çevirmek adına talepte bulunmuştu.



Silver, Los Angeles Times'tan Andrew Greif'e konuştu ve logonun değiştirilmesiyle ilgili "devam eden bir tartışma" olmadığını söyledi.



Silver ayrıca, mevcut logoyu "ikonik" olarak da adlandırırken, Kobe'ye olan saygı duruşunun, adının All-Star maçı MVP'si ödülüne verilerek bulunulduğunu da sözlerine ekledi:



"Bu duyguları takdir ediyorum ama logo şu anda uygun gibi görünüyor."



