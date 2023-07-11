NBA başkanı Adam Silver, ligin birkaç yıl içinde yeni takımlar ekleme olasılığını yoğun bir şekilde değerlendireceğini doğruladı.



APSE konferansında konuşan Silver, mevcut en büyük önceliğin 2024-25 sezonundan sonra sona erecek olan bir sonraki medya hakları anlaşmasını tamamlamak olmasından dolayı, hiçbir şeyin aceleye getirilmeyeceğini vurguladı:



"Bu yeni medya anlaşmaları yapıldıktan sonra genişlemeye odaklanacağız. Kesin bir şey değil ama daha önce de söylediğim gibi, organizasyonların zaman içinde büyümesinin doğal olduğunu düşünüyorum."



Silver'ın yeni takımlar için potansiyel yerler olarak bahsettiği iki şehir ise Las Vegas ve Supersonics'in eski evi olan Seattle'dı:



"Seattle'a büyük ilgi olduğuna şüphe yok. Bu bir sır değil."



NBA ve mevcut TV ortakları arasındaki özel müzakere dönemi önümüzdeki Nisan ayında sona erecek. Şu anda 30 takımdan oluşan NBA, artık Hornets olarak bilinen Charlotte Bobcats'in 2004'te ortaya çıkmasından bu yana genişlememişti.



