Silver: "NBA Finalleri, Temmuz'da yapılabilir"

NBA başkanı Adam Silver, NBA Finalleri'nin daha sonraki bir tarihte hala yapılabileceğini söyledi.



Her ne kadar NBA sezonunun tamamen iptal edilme olasılığı olsa da, devam etme şansı da bulunuyor. Silver, TNT'nin "Inside the NBA" programına konuk oldu ve 2019-20 sezonunun devam edebileceğini açıkça belirtti.



Ligin en az 30 gün boyunca büyük olasılıkla ara vereceğini söyleyen Silver, sezonun tamamen bittiğini söylemek için çok erken olduğunu ekledi.



Bununla birlikte Silver, 2020 NBA Finalleri'nin Temmuz ayında ve hatta Temmuz ayının sonunda gerçekleşebileceğini de açıkladı. Lig, şu anda koronavirüs tehdidi nedeniyle askıya alınmış durumda:



"Bir aylığına ya da altı haftalığına oynamıyor olsak bile, sezonu yeniden başlatabiliriz. Bu da Finallerin Temmuz veya Temmuz sonunda gerçekleşeceği anlamına gelebilir... Sezonu tamamen kaybettiğimizi öne sürmek için çok erken davrandım."



NBA Finalleri her zaman Haziran ayında yapılıyor. Başlangıçta 4 Haziran ve 21 Haziran arasında gerçekleşmesi planlanan seri, sezon şu anda askıya alındığı için başlangıçta planlandığı gibi olmayacak.