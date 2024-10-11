NBA başkanı Adam Silver, NBA'in Çin'de tekrar maç oynama niyetini dile getirdi.



Silver, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta, NBA'in Çin'in tekrar maçlara ev sahipliği yapmasını istediğini söyledi.



NBA, 2019 sezon öncesinden beri Çin'de maç organizasyonu düzenlememişti. Çin, o zamanki Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoları destekleyen bir tweet paylaşmasının ardından, Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets arasında ev sahipliği yaptığı iki karşılaşmayı yayınlamayı reddetmişti.



Silver bu konuyla ilgili olarak, "Bence bir noktada Çin'e oynanacak maçları geri getireceğiz. Pandemiden önce bir tweet ile orada bilinen bir olay yaşadık ve Çin hükümeti bizi bir süreliğine yayından kaldırmıştı. Bunu kabul ettik ve değerlerimizin arkasında durduk." şeklinde konuştu.



Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, Mart 2022'de NBA'in 18 aylık karartmasını sonlandırmıştı ve Silver, gelen tepkiler nedeniyle ligin yüz milyonlarca dolar kaybettiğini iddia etti.



Lig o zamandan beri diğer ülkelerle ilişkiler kurmuş ve son 12 ayda Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da maçlar düzenlemişti.



