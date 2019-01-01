Silver: "Morey'nin ifade özgürlüğünü destekliyoruz"

Adam Silver, Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'in Hong Kong tweetiyle ilgili tartışmalar hakkında konuştu.



Silver, Morey'nin Hong Kong'da devam eden protestolar hakkında fikrini konuşma hakkını savunduğunu belirtti.



Tokyo'ya Houston Rockets'la yaptığı yolculukta Morey, şimdi silinmiş olan bir tweet göndermişti. Tweet'te, "Özgürlük için Savaşın. Hong Kong'un yanında olun." yazan bir görsel bulunuyordu. Bu tweet, özellikle Çin vatandaşlarından oldukça tepki almıştı.



"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"



Silver, Tokyo'da Kyodo News ile konuştu ve Morey'nin tweetinin ekonomik bir etkisi olduğunu söyledi ve Morey'nin fikrini ifade etme olanağını desteklediğini belirtti:



"Hiç şüphe yok ki, ekonomik etki zaten belli. Bu süregelen durumdan şimdiden oldukça etkileyici sonuçlar çıktı ve Daryl Morey'yi desteklemediğimizi öne süren, medyada bazı yazılar okudum, aslında destekliyoruz."



"Değerleri temel alan bir kurum olarak şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Daryl Morey, ifade özgürlüğünü kullanma olanağı bakımından destekleniyor."



"LİG OLARAK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"



NBA, bir süredir Asya bölgesinde yükselen bir varlığa sahip oldu ve Çin, bölgedeki ligin en büyük destekçisi olmuştu.



Silver, diğer kurucu üyelerle bu konuyu dikkatli bir şekilde ele alacaklarını ekledi:



"Kelimelerin gerçekten önemli olduğunu biliyorum. Kuşkusuz Çin'de büyük bir varlığımız var, Hong Kong'da büyük bir varlığımız var. Bu konuların anladığım kadar karmaşık olmasıyla birlikte, onlarla konuştuğumda ne kadar duygusal olduklarını ve ligin ne kadar dikkatli olması gerektiğini fark ediyorum."



