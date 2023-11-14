NBA başkanı Adam Silver, NBA'in yeni genişleme takımı adayı olarak Kanada'nın Montreal şehrinden bahsetti.



Ligin genişletilmesi konusu, birkaç yıldır resmi olarak hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olsa bile sürekli düzenli olarak masaya yatırılıyor ve NBA gündemindeki en hararetli konulardan biri olmaya devam ediyor.



Sürekli bu konuda ismi geçen Seattle ve Las Vegas şehirleri için, NBA efsaneleri LeBron James ve Shaquille O'Neal bile olası yeni takımlara yatırım yapmak istediklerini belirtmişlerdi.



Silver bu konuda konuşarak, ilk olarak Meksika ihtimali üzerine şu açıklamaları yaptı:



"Meksika tercihi oldukça kolay olacaktır. Denver'dakinden daha fazla rakım olduğu için oyuncular üzerinde yine etkisi var, fakat oradan New York'a olan yolculuk Los Angeles'a göre daha kısa. Bir gün Meksika'daki gibi bir pazara girebilseydik bu inanılmaz olurdu."



Silver ayrıca, bir başka ihtimal olarak gördüğü Kanada hakkında da şöyle konuştu:



"Kanada büyük bir basketbol pazarı haline gelmiş durumda. Artık hokey, ilk kez burada takım kurduğumuz zamanlarda olduğu kadar dominasyon kurmuyor. Gençler basketbolu hokey gibi seviyorlar. Raptors, Kanadalı bir takım olma yolunda olağanüstü bir iş çıkardı. Vancouver'ın yanı sıra Montreal'den de ilgi olduğunu biliyorum. Zamanla daha fazla fırsat ortaya çıkacak."





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