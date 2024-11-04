NBA başkanı Adam Silver, Mexico City'nin gelecekteki genişleme planlarında bir NBA takımı edinmesinin pek olası olmadığını itiraf etti.



Silver, The Athletic ile yaptığı son röportajda, ligin Mexico City'yi de içeren genişleme planlarından bahsetti. Silver, Mexico City'de bir takım olmasını şahsen çok istediğini ancak takımlar için lobi yapan ABD şehirlerinden önce bir NBA takımı almasının pek olası olmadığını belirtti:



"Şahsen, Mexico City'de bir takım olmasını çok isterdim... Fakat açıkça söylemek gerekirse, Mexico City'nin şu anda değerlendirilen diğer ABD şehirlerinin önüne geçmesi pek olası değil.



Ancak aynı zamanda, genişleme moduna geçtiğimizde ve genişlemeyle birlikte gelen tüm hususlara bakmaya başladığımızda, Mexico City gibi bir şehrin uygun olup olmadığını anlamak için daha fazla şablona sahip olmamızı sağlayacağını düşünüyorum.



Mexico City'de bir takım olması için yıllar gerekiyor çünkü öyle bir durumda konferanslarda bazı ayarlamalar yapmamız gerekebilir ve bunu yapacaksak 16 takımdan oluşan iki konferansa sahip olmanın daha mantıklı olduğu düşüncesindeyim.



Birçok açıdan, Mexico City daha katkı sağlayıcı olurdu. 130 milyon kişinin yaşadığı bir ülkede, 22 milyonluk bir nüfusa sahip. Yalnızca iş açısından değil, aynı zamanda basketbol için daha fazla ilgi ve coşku yaratmak açısından da değerli oludu. Bu yüzden incelemeye devam edeceğiz."



Kuzey Amerika'nın en kalabalık şehri olan Mexico City'nin, herhangi bir NBA maçı düzenlediğinde yüksek bir katılım oranına sahip olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Miami Heat'in Washington Wizards'a karşı oynadığı maç için Arena Ciudad de Mexico'ya 20 bin 328 taraftar katılım sağlamıştı.



