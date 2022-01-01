Silver: "LeBron sonrası dönemi konuşmaya hazır değilim!"

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in "LeBron James sonrası dönemi" hakkında konuşmaya hazır olmadığını söyledi.



LeBron geçtiğimiz Aralık ayında 37. yaş gününü kutlamış olsa da, Silver, geçtiğimiz günlerde Yahoo Sports'a King James'siz bir dönem için henüz hazır olmadığını açıkladı:



"Bu konuda kesinlikle açık konuşmak istiyorum. LeBron sonrası dönemden bahsetmeye hazır değilim. Ve bu bana kalırsa inkar sürecinde olduğum için de değil, kendisi bir buçuk yıldan daha kısa bir süre önce şampiyonluk kazanmıştı. Benim açımdan LeBron, hala ligin en üst seviyesinde oynayan birisi.



Bir noktada, bence ligdeki liderlik unvanını üstlenecek yeni bir oyuncu veya oyuncular ortaya çıkacaktır. Görünüşe göre her zaman çıkıyor. LeBron'suz bir ligi düşünmeye uzaktan yakından hazır değilim, çünkü kendisi her zamanki gibi rekabete ve ligin geneline bağlı kalmaya devam ediyor."



Neredeyse yirmi yıldır, NBA'in en büyük yüzlerinden biri olan LeBron, 19'uncu sezonunda %52.2 şut isabetiyle 29.1 sayı, 7.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



