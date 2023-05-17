NBA başkanı Adam Silver, son tartışmalı videosunun ardından Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ile hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



Morant geçtiğimiz gece, Instagram'daki bir canlı yayında tekrar silah gösterdiği gerekçesiyle Grizzlies tarafından tüm takım faaliyetlerinden uzaklaştırma cezası almasının üç gün ardından, olayla ilgili ilk kez konuştu ve şu ifadeleri kullandı:



"Beni destekleyen birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Bu uzun bir yolculuk ve yapacak daha çok iş olduğunun farkındayım. Sözlerim şu anda pek bir anlam ifade etmeyebilir, ancak eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Kendim üzerinde çalışmaya devam etmeye kararlıyım."



Morant'in yorumları, Adam Silver'ın Chicago'da düzenlenen Draft Lotaryası öncesinde ESPN ile yaptığı bir röportajda hayal kırıklığını dile getirmesinden birkaç saat sonra geldi:



"Dürüst olmak gerekirse, bu hafta sonu o videoyu gördüğümde şok olmuştum. Bunu araştırma sürecindeyiz ve elimizden geldiğince tam olarak ne olduğunu anlayacağız. Videonun çözünürlüğü biraz düşük, fakat ben en kötüsünü varsayıyorum. Orada tam olarak neler yaşandığını bulacağız.



Böyle bir hareketle kendini ya da bir başkasını yaralayabilir, sakatlayabilir veya öldürebilirdi. Ve ayrıca onun bir yıldız olduğunu anlamak gerekiyor. İnanılmaz büyük bir takipçi kitlesi var. Benim endişem, dünya çapında belki de on milyonlarca çocuğun kendisini bu şekilde ateşli silah ile kutlama yaparken görmüş olması."



Morant'e yaklaşık 669 bin dolar maaş kaybına mal olan ilk video Mart ayında ortaya çıkmıştı. İkincisi ise geçtiğimiz Cumartesi günü görülmüş ve internette geniş çapta paylaşılmıştı. Grizzlies'in bu videonun ayrıntılarıyla ilgili yorum yapmamış olmasından dolayı gizlilik talep eden ve Associated Press'e konuşan duruma aşina bir kişi, videonun Morant'in Davonte Pack isimli bir arkadaşının Instagram hesabında yayınlandığını açıkladı.



Pack tarafından yayınlanan ve 111 izleyiciye ulaşan canlı yayında, Morant'in bir aracın yolcu koltuğunda otururken elinde 1 saniyeden çok daha kısa bir anda silah tuttuğu görülmüştü.



