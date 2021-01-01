Silver: "Finansal açıdan, beklenenden iyi iş çıkardık"

NBA başkanı Adam Silver, ligin pandemiden tahmin edilenden daha iyi bir finansal temelden çıkabileceğini belirtti.



Silver, senelik NBA Finalleri öncesi basın toplantısında, ligin pandemiyi ve onunla birlikte gelen her şeyi nispeten iyi atlattığına inandığını açıkladı:



"Çok detaya girmeyeceğim fakat sezonda finansal olarak, başlangıçta öngördüğümüzden biraz daha iyi bir iş çıkardık."



Silver, maç içi gelir eksikliğinin (bilet satışları, yiyecek ve içecek vb.) nakit akışında %40'lık bir düşüş getirebileceğini söylemişti. Ancak kısmen bazı arenaların normal sezonun sonlarında seyircilere açılmış olmaları ve ardından playoff maçlarında 1 milyondan fazla biletin satılması nedeniyle, bu düşüşün %33'e yakın olabileceğini açıklayarak şunları söyledi:



"Hiç şüphe yok ki, lig son iki yıldan ötürü önemli kayıplara uğrayacak. Yine de şunu söyleyeyim, bundan şikayet etmek için burada değilim. Takım sahiplerimiz adına konuşmak gerekirse, kendileri bunu ligde uzun vadeli bir yatırım ve organizasyonları devam ettirmek için oldukça gerekli bir şey olarak görüyorlar. Bu arada, oyuncularımız da bu fedakarlığı paylaştılar.



İşler yolunda gitmeye devam ederse ve önümüzdeki yıl normale çok daha benzeyen yeni bir sezona geçebilirsek, bunu çok iyi atlatmış olacağız."



Geçen sezondan elde ettiği gelir kaybını 1.5 milyar dolar olarak tahmin eden lig, sezonun Ekim ortasında başlayacağı ve muhtemelen 82 maç süreceğinden ötürü, bu sonbaharda normale dönmeyi planlıyor. Lig yönetim kurulunun bunu devam ettirmesi uzun zamandır beklense de, play-in turnuvasının gelecek sezon resmi olarak tekrar uygulanması durumu belirsiz olduğu için, maç sayısı hala bir soru işareti.



