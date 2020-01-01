Silver: "'BLM hareketi, reytingleri düşürdü' diye bir veri yok"

NBA başkanı Adam Silver, ligin düşük reytinglere sebep olmasının sebebinin, "Black Lives Matter" hareketine destek olmasını "hiçbir verinin desteklemediğini" belirtti.



NBA, sezonun Orlando'da yeniden başlaması sırasında oyuncuların yanında durmuş, sosyal adaletsizliğe ve ırk ayrımcılığına karşı tavır almıştı.



Lig, formalara sosyal adalet mesajları yerleştirmiş, kurala karşı olmasına rağmen oyuncuların ulusal marşta ayakta durmalarına izin vermiş ve sahada "Black Lives Matter" sloganına yer vermişti.



GQ'dan Bomani Jones ile sosyal adalet meselelerindeki destek, Orlando'da NBA'in yeniden başlaması ve NBA'in Çin hükümeti ile ilişkisi hakkında konuşan Silver, bu eylemlerin ligin bubble'daki düşük reytinglerinde rol oynamış olma ihtimalini yalanladı:



"Şimdi, bazı insanlar Black Lives Matter sözlerinin, çok sayıda insanın NBA'i izlememesinin nedeni olduğunu öne sürebilir. Ama bunu destekleyecek hiçbir veri yok.



Ve aslında, dediğim gibi, her söyledikleriyle aynı fikirde olmasalar bile, oyuncularımıza ve duruşlarına inandıkları için ligle daha fazla angaje olmuş bazı insanlar olduğuna şüphe yok, ve onların gerçekten hayranlarımız olup olmadıkları da belli değil. Kendileri için önemli olan konularda açıklama yapma haklarına saygı duyuyorlar."



Yeni NBA sezonu, 22 Aralık'ta başlayacak.



