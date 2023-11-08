NBA başkanı Adam Silver, son yıllarda düzenlenen NBA All-Star maçlarındaki rekabetçilik eksikliğinin sorumluluğunu üstlenmeye istekli olduğunu söyledi.



Silver, ligin bu maç için daha rekabetçi bir ortam yaratmak amacıyla bazı değişiklikler yapacağını ve bu değişiklikler arasında hem maç öncesi tanıtımların hem de devre arası kutlamalarının kısaltılması gibi gelişmeler olduğunu belirtti.



Silver, bu değişikliklerin kısmen Golden State Warriors veteranı Chris Paul ile yaptığı konuşmanın ardından geldiğini açıklayarak, CP3'nin kendisine şunları söylediğini dile getirdi:



"Bize All-Star Maçının ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da maç öncesindeki protokollerimizi değiştiriyorsunuz. Bu hazırlık süreçleri, bizi maçlar öncesindeki olağan rutinlerimizin dışına çıkarıyor.



Oyuncu tanıtımlarıyla ilgili bir şikayetimiz yok, neden yaptığınızı anlıyoruz fakat tüm bunlardan sonra bizden çıkıp tipik bir basketbol maçı oynuyormuşuz gibi düşünmemizi bekliyorsunuz."



Silver, değişikliklerin bu yıl Indianapolis'teki maçtan hemen sonra gerçekleşeceğini sözlerine ekledi:



"Karışık sinyaller gönderiyoruz. Bu bir eğlence maçı, NBA Finalleri ciddiyetinde olmasına gerek yok. Ancak oyuncuların buna bu şekilde yaklaşmasını istiyorsak, Bu da Indianapolis'ten başlamak kaydıyla maç öncesi tanıtımların biraz daha kısa, devre arasının ise biraz daha normale yakın olması gerektiği anlamına geliyor."





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