Silver: "All-Star maçını düzenlemekle, doğru şeyi yapıyoruz"

NBA başkanı Adam Silver, koronavirüs salgını sırasında bir All-Star Maçı düzenlenmesiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt olarak, bunun "doğru şeyi yapmak" olduğuna inandığını söyledi.



Silver yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:



"Bu bizim için global bir etkinlik ve bu salgının üstesinden gelebildiğimiz ölçüde, ligin sunduğu her şeyi devam ettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmeyenleri de dinliyorum ve neredeyse bir yıl önce pandemi nedeniyle kapandığımızdan beri, bu durum her şey için geçerliydi.



Seyircisiz veya bubble'da oynamamamız gerektiğini, veya bu ülkeyi rahatsız eden sosyal adalet sorunları yüzünden hiç oynamamamız gerektiğini düşünenler de vardı.



Ve bu salgın sırasında alınan hiçbir karar, belli bir risk olduğu bilinmeden alınmıyor. Bu da onlardan biri. Benim işim tüm bu fikirlerin orta yolunu bulmaya çalışmak. Ve bu maçı düzenlemek de, doğru şeyi yapmak gibi geliyor."



NEDEN ATLANTA'DA DÜZENLENİYOR?



Silver ayrıca, All-Star maçının sınırlı bir seyirci katılımıyla yürütülmesi konusundan da bahsetti:



"O kadar zor olacağını sanmıyorum. Etkinliğimiz halka açık olmayacak. Bu kurumları temsil eden yaklaşık 1000 kişi olacak ama halka açık biletler olmayacak ve Belediye Başkanı ile ben de aynı fikirdeyim.



İnsanların bu All-Star etkinlikleri için bir araya gelmesini istemiyoruz. Atlanta'da kesinlikle hiçbir sosyal işlev olmayacak. Biletli bir etkinlik ya da bir parti düzenlenmeyecek. Bu şu anda televizyon için düzenlenen bir etkinlik ve Atlanta'da yapılmasının sebebi, etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Turner Sports'un orada bulunuyor olması."



