Silver: "2020-21 sezonunu, Tokyo için askıya almak olası değil"

NBA başkanı Adam Silver, bir sonraki NBA sezonunun, önümüzdeki yaz Tokyo Olimpiyatları için askıya alınmasının "olası olmadığını" belirtti.



Silver, ESPN'den Tim Bontemps'e şunları söyledi:



"Bunu dikkate alacağız. Bence, günün sonunda, eğer geç başlarsak Olimpiyatlar için durmamız pek olası değil. Çünkü, bildiğiniz gibi, sadece Tokyo'da oyunların oynandığı dönem için durma olayı olmayacak. Antrenman kampına ve sonrasında dinlenmeye ihtiyaçları olacak."



Silver, önümüzdeki sezonun başlamasının en az Ocak 2021'e kadar başlamasının muhtemel olmadığını söylemişti. Başlangıçta koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın şu anda 23 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar düzenlenmesi planlanıyor.



"SENEYE DÜNYA NASIL OLACAK, KİM BİLEBİLİR?"



Silver, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika'nın muazzam yetenekleri göz önüne alındığında yine de seçkin bir kadro oluşturabilecek olsa da, lig Olimpiyatlar için sezonu durdurmazsa, uluslararası takımların zarar görebileceğinden endişe duyduğunu ekledi:



"ABD takımından başlayarak o kadar çok inanılmaz oyuncu var ki, yine de oldukça rekabetçi bir takım oluşturabileceğiz. Bazı uluslararası takımlar için biraz endişeliyim, çünkü bildiğiniz gibi, yıldızlarından bazıları bizim ligimizde ve onların yokluğu, bu milli takımlar için büyük bir fark yaratacaktır.



Bununla birlikte, bunların sadece o kadar olağanüstü koşullar olduğunu söyleyebilirim ki, Olimpiyatlar için plan yapmaya başlasak bile, gelecek yaz ve sonrasında dünyanın nasıl olacağını nasıl bilebilecekler? Bu yüzden bence bu olağan dışı zamanlarda, tüm geleneksel kurallar masaya yatırılmayacak ve herkes belirli düzenlemeler yapmak zorunda kalacak."



