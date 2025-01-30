NBA başkanı Adam Silver, maçları 12 dakikalık periyotlardan 10 dakikalık periyotlara düşürme fikrini sundu.



Silver, "The Dan Patrick Show"da NBA karşılaşmalarının 12 dakikalık periyotlar yerine 10'a indirerek toplamda 40 dakikaya düşürme fikrinin hoşuna gittiğini söyledi:



"Basketbola global anlamda daha fazla dahil oldukça, NBA'in 48 dakika maç oynayan tek lig olduğunu görüyorsunuz. Ve şahsen 10 dakikalık dört periyot fikri oldukça hoşuma gidiyor. Başkalarının gidiyor mu emin değilim. Rekorlar ve benzeri durumlar için önemini bir kenara bırakırsak, evet, bir maçın iki saat formatında oluşunun modern televizyon alışkanlıklarıyla daha istikrarlı olduğunu düşünüyorum."



Silver Olimpiyat ve kolej maçlarının halihazırda 40 dakikalık olduğunun altını çizerken, çeyreklerin kısaltılmasının NBA'in dinlenme ve yük yönetimiyle ilgili bazı sorunlarını çözebileceğine inandığını sözlerine ekledi:



"Bu durum sezondan yaklaşık 15 maç çıkarmakla eşdeğer olur ve çoğu taraftarın da toplamda 2 saat sürecek bir maç yayınından pek şikayetçi olacağını sanmıyorum."



Silver, MLB gibi (Amerikan Beyzbol Ligi) "gelenekselliğe daha bağlı olan bir ligin bile" 2023'te bir atış saati eklemek gibi olumlu etki yaratan değişiklikler uygulayabildiğini belirterek, NBA'in de bu değişikliklere açık olması gerektiğini söyledi.



