Silinen whatsapp konuşmaları hakkında herşey, whatsapp konuşmaları nasıl geri getirilir

Silinen whatsapp konuşmaları hakkında herşey diyerek bu sorununuza getirilecek çözümleri derledik. Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan uygulamada silinen whatsapp konuşmaları nasıl geri getirilir büyük merak ediliyor. Whatsapp uygulamasında en çok kullanılan özelliklerden birisi silinen mesajları geri getirme, Whatsapp silinen konuşmaları görme seçeneği. Bunun için Android ve iOS cihazlarda farklı yöntemler uygulanıyor. Android cihazlarda WhatsApp gerçekleştirilen mesajlaşmaları düzenli olarak yedekler. Silinen sohbeti geri getirmek için WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırıp tekrar yükleyin. Daha sonra uygulama son yedeklemenizi bularak bu yedeklemeyi uygulamak isteyip istemediğinizi soracak. " Geri Yükle" butonuna dokunun ardından "İleri" seçeneğine gidin. Başlatma işlemi tamamlandığı zaman silinen mesajlarınızı tekrar görüntüleyebilirsiniz.

01 Haziran 2020 06:30
Silinen whatsapp konuşmaları hakkında herşey, whatsapp konuşmaları nasıl geri getirilir
Whatsapp konusunda yapılan çalışmalarda silinen mesajları geri getirme özelliği bulunuyor. Bunun için yapılması gereken adımları sizlere whatsapp ekranı üzerinden anlatıyoruz. Whatsapp kullanıcıları silinen mesajları görme, Whatsapp silinen konuşmaları geri getirme konusunda sorun yaşayabiliyor. Belirilen özelliğin kullanılabilmesi için whatsapp silinen konuşmaları geri getirme araması yapmak gerekiyor. 

SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARI GERİ GETİRME

iOS kullanıcıları için bu adımlar farklı. Çünkü, iOS yazılımında WhatsApp yedekleme otomatik olarak değil kullanıcı tarafından yapılıyor. Bunun için de belirli bir zaman diliminde yedekleme seçildiğinde WhatsApp mesajları ve sohbetleri otomatik olarak yedeklemeye başlıyor. Bundan sonra da tıpkı Android cihazlarda olduğu gibi silinen konuşmaları geri getirmek için aynı işlemler uygulanır. Uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin. Daha sonra WhatsApp yedekleme için izin isteyecek. İzin verildikten sonra silinen mesajları tekrar yüklenecektir.
WHATSAPP SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRME, WHATSAPP SİLİNEN MESAJLAR

QR kod ile profil paylaşma desteği geldi. WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.

Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.

Ama durun, daha bitmedi!



WHATSAPP KULLANICILARINA YENİ HABER

Telefonlarda olduğu gibi WhatsApp Web için dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği de geliyor. Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında mümkün olacak. Ancak diğer yandan WhatsApp kullananları kötü bir haber de geldi.

2020'DE WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?

KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ

2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.



KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ BEKLENİYOR

Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin yeni versiyonları ile birlikte "karanlık mod" daha da önem taşır hale geldi. Birçok uygulama karanlık moda uyum sağladı. WhatsApp'ın da yeni yıl ile birlikte karanlık moda uyum sağlaması bekleniyor.

Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.

GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerdemn biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.

Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.



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