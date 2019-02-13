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Şilili Filistinlilerin kurduğu "Palestino" Libertadores Kupası yolunda

Şili'de yaşayan Filistinlilerin kurduğu "Palestino" futbol takımı, Libertadores kupası rövanş maçında normal süresi 1-1 biten maçta Kolombiya temsilcisi Medellin'i penaltılarla 4-1 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi

Kaynak: AA
Şilili Filistinlilerin kurduğu 'Palestino' Libertadores Kupası yolunda
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13 Şubat 2019 14:54
Şili'de yaşayan Filistinliler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino futbol takımı, Libertadores kupasında 3. ön eleme turuna yükseldi.

Palestino futbol takımı geçen yıl Şili Kupası'nı kazanarak, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

Libertadores kupasında 2. ön elemeden itibaren mücadele eden Palestino, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Kolombiya takımı Medellin'i rövanş maçında normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlilerin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Club Deportivo Palestino, Şili futbolunda köklü bir yere sahip. 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Pek çoğu Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde "Los Turcos" olarak anılıyor.

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