Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla kısa bir süre önce yaptığı açıklamada ülkesi Şili'ye dönmeye sıcak baktığını açıkladı.
Arjantin'de Boca Juniors ve River Plate ile adı anılan 31 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan bu yana Universidad Catolica taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum." açıklamasını yaptı.
ISLA İÇİN İLK KEZ KONUŞTU
Isla'nın bu açıklamasının ardından video konferans röportajında gelen soruyu cevaplayan Universidad de Chile Teknik Direktörü Hernan Caputto, "Isla'nın açıklamalarını okudum ve dinledim ama henüz bir cevap veremiyorum. Isla konusunu daha sonra konuşup değerlendireceğiz." dedi.
Transferle ilgili sözlerine devam eden 45 yaşındaki teknik adam, "Universidad de Chile'ye gelmek isteyen birçok oyuncu var. Isla gibi bir oyuncunun kalitesini tartışmak istemiyorum. Böylesine önemli isimlerin Universidad de Chile'ye gelmek istemesi harika bir şey ama bu konu, bugün tartışılması gereken bir şey değil. Buna sonra bakacağız" diyerek önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
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Arjantin'de Boca Juniors ve River Plate ile adı anılan 31 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan bu yana Universidad Catolica taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum." açıklamasını yaptı.
ISLA İÇİN İLK KEZ KONUŞTU
Isla'nın bu açıklamasının ardından video konferans röportajında gelen soruyu cevaplayan Universidad de Chile Teknik Direktörü Hernan Caputto, "Isla'nın açıklamalarını okudum ve dinledim ama henüz bir cevap veremiyorum. Isla konusunu daha sonra konuşup değerlendireceğiz." dedi.
Transferle ilgili sözlerine devam eden 45 yaşındaki teknik adam, "Universidad de Chile'ye gelmek isteyen birçok oyuncu var. Isla gibi bir oyuncunun kalitesini tartışmak istemiyorum. Böylesine önemli isimlerin Universidad de Chile'ye gelmek istemesi harika bir şey ama bu konu, bugün tartışılması gereken bir şey değil. Buna sonra bakacağız" diyerek önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın