ISLA İÇİN İLK KEZ KONUŞTU

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olankısa bir süre önce yaptığı açıklamada ülkesi Şili'ye dönmeye sıcak baktığını açıkladı.Arjantin'de Boca Juniors ve River Plate ile adı anılan 31 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan bu yana Universidad Catolica taraftarıyım, en büyük idolüm de Marcelo Salas. Şili Ligi'nde hiç maça da çıkmadım, ülkemde oynamak istiyorum. Bir kulüp beni isterse, ülkeme geri dönmeye sıcak bakıyorum." açıklamasını yaptı.Isla'nın bu açıklamasının ardından video konferans röportajında gelen soruyu cevaplayan, "I" dedi.Transferle ilgili sözlerine devam eden 45 yaşındaki teknik adam, "" diyerek önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.