Şili'de iddia: "Fenerbahçe, Manuel Pellegrini'ye teklif yaptı"

Yeni sezon öncesinde vereceği kritik kararlar beklenen Fenerbahçe'nin, Şilili teknik adam Manuel Pellegri'ye teklif yaptığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Şili'de iddia: 'Fenerbahçe, Manuel Pellegrini'ye teklif yaptı'
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29 Mayıs 2021 21:00
Gelecek sezon öncesinde teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da öne çıkan Manuel Pellegrini ismi tekrar gündeme geldi.

Şili basınından Encancha'nın haberine göre, sarı-lacivertliler Betis'in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için bir teklif yaptı.

67 yaşındaki teknik adamın yapılan teklifin ardından çevresine danıştığı ve kısa süre içinde bir karar vereceği kaydedildi.

Betis ile geçtiğimiz yaz 3 yıllık kontrat imzalayan deneyimli hoca, kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başarmıştı. İspanyol ekibi, La Liga'yı 61 puanla 6. sırada tamamladı.

MANUEL PELLEGRINI'NİN KARİYERİ

Betis öncesinde son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 67 yaşındaki antrenör, Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.




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