Şili'de gündem Erick Pulgar!

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmemesi üzerine transfer edilen Erick Pulgar kadroya dahil edilmeyip Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de yer alması büyük eleştiri topladı.



Şili basını, orta sahaya transfer edilen Erick Pulgar kadroya dahil edilmeyip Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de yer alması ile ilgili bir haber derledi.



Haberde, Erick Pulgar'ın Türkiye'de karmaşık bir durum yaşadığını, Galatasaray'a gelişinin olumlu ilerlemediğini ve yıldız oyuncunun oynamamasına rağmen sarı kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildiği belirtildi.



Haberin detayında ise, Rizespor'da forma giyen sarı kırmızılıların eski futbolcusu Gedson Fernandes'in attığı muthiş frikik golünün ardından Pulgar'ın eleştirilerin odağı olduğu ifade edildi.



Türkiye'ye gelişinden bu yana Pulgar, Galatasaray'ın Göztepe karşısında kazandığı maçta forma giydi, ancak sadece 61 dakika süre alabildi.



Buna ek olarak, oyuncu yedek kulübesinden iki kez girdi ve sonunda Alanyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı.





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