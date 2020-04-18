Sildenafil nedir, gıdada neden kullanılır?

Sildenafil nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdada taklit ve tağşiş yapan 55 işletmeye ceza kesildi. Ceza kesilen işletmelerin listesinde uygunsuzluk yer alan ürünlerde sildenafil ve tadalafil maddelerine rastlanıldığı öğrenildi. Vatandaşlar ise Sildenafil gıdada neden kullanılır? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Sildenafil ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

18 Nisan 2020 14:26
Sildenafil nedir, gıdada neden kullanılır?
Sildenafil nedir? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygunsuz ve taklit ürünler hakkında 55 işletmeye ceza kesmesinin ardından Sildenafil merak konusu oldu. Sildenafil yan etkileri nelerdir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde arama motorlarında araştırılıyor. Çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildi. Detaylar haberimizde…
SİLDENAFİL NEDİR?
Gıdalarda sildenafil kullanımına ilişkin; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, "Listede bulunan ilaç etken maddelerinden biri de Sildenafil. Bunlar enerji içeceklerinde, çikolatalarda yine performans artırıcı ürün olarak sunulmakta ve halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. Son derece tehlikeli" dedi.

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Söz konusu durumları ise kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. Sidenafilin aksiyon mekanizması, genelde hücreler içinde çeşitli reaksiyonları hızlandıran fosfodiesteraz adlı enzimini engellemektir. Bu enzim engellendiğinde niktrik oksit adındaki kimyasal türün seviyeleri artar. Bu kimyasal vücudun çeşitli bölgelerindeki kan damarlarının rahatlamasına destek olur.

Büyük bir ilaç firması sildenafili başlangıçta yüksek tansiyonu tedavi etmek için geliştirdi. İlaç klinik deneylerde test edildiğinde bazı erkek hastalar ilginç bir yan etki bildirdi. Penil ereksiyonların sıklığında ve kuvvetinde artış yaşadılar. Firma, ilacı sertleşme bozukluğu tedavisi olarak test etmeye karar verdi ve sonunda o amaçla ünlü bir isimle piyasaya sürdü.

Yakın zamanda, bazı araştırmacılar sildenafilin, yüksek irtifaya çıkan bazı kişilerin akciğerlerinde sıvı toplanmasına yol açan durumdan, yüksek irtifa pulmoner ödemi olan hastaların tedavisinde de etkili olabileceğini ileri sürdüler. Hastalık irtifa hastalığının ciddi bir biçimi olarak düşünülebilir. Farklı araştırmacılar yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için bu ilacı kullandılar, ayrıca bu durumu önlemek için de ilacı verdiler.

SİLDENAFİL YAN ETKİLERİ

Sidenafilin yan etkileri baş ağrısı, yüz kızarması, baş dönmesi, karın ağrısı, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.

Birçok hasta sildenafili sorunsuz alabilse de bazı hastalar bu ilaçla tedavi için iyi adaylar değillerdir. Yakın zamanda kalp krizi ve inme geçirmiş hastalarda kullanılmamalıdır. Olağandışı düşük tansiyon, anormal karaciğer işlevi veya böbrek hasarı gibi altta yatan durumlar hastaların şiddetli yan etki riskini artırabilir ve ilaç bu kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

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